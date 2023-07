VIDEO. O victorie a lui Putin în Ucraina, ”cel mai mare risc” al Războiului din Ucraina, avertizează Stoltenberg în prezenţa lui Zelenski. ”Ar fi o tragedie pentru Ucraina ca preşedintele Putin să învingă şi va fi periculos pentru noi, ne va face mai vulnerabili”

”Cel mai mare risc” al războiului din Ucraina este ca Vladimir Putin să învingă în acest război, avertizează miercuri, 12 iulie, în a doua zi a summitului NATO de la Vilnius, în Lituania, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, în cadrul unei conferinţe de presă comună cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relatează CNN.

De asemenea, Jens Stoltenberg avertizează astfel care sunt ameninţările războiului rus din Ucraina la adresa securităţii Europei, comentează CNN.

“There is a full-fledged war going on in Europe”

Jens Stoltenberg, Nato Secretary General, says there is no “risk-free option” for Nato allies supporting Ukraine but the “biggest risk is if President Putin wins”https://t.co/cN6RWy8iI4 pic.twitter.com/UMNtQ56fJV

— BBC News (World) (@BBCWorld) July 12, 2023