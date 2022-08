VIDEO/ Oamenii din apropierea centralei de la Zaporojie încep să părăsească regiunea

Valul de bombardamente din ultima perioadă i-a pus pe fugă pe oamenii care trăiesc lângă centrala nucleară Zaporojie. S-au format cozi uriașe la ieșirea din orașul Energodar, la periferia căruia este instalația nucleară, iar pe rețelele sociale au apărut imagini cu mașini care stau în coloană, tranmsite Digi24.

A huge convoy of cars is trying to leave occupied Enerhodar. People are leaving their homes next to Zaporizhzhya NPP, controlled by Russian terrorists, blackmailing the world with a nuclear catastrophe. Today Russians again shelled nuclear station. pic.twitter.com/x3UspAl5Uu

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 13, 2022