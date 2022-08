VIDEO/ Parașutistul rus care a criticat dur acțiunile lui Putin și a fugit în Franța a rupt pașaportul și l-a aruncat în toaletă: „Putin nu este Rusia”

Parașutistul rus Pavel Filatiev, care a devenit cunoscut după ce a fugit din țară, criticând dur acțiunile lui Vladimir Putin, și-a rupt pașaportul și alte documente rusești în fața camerei și le-a aruncat în toaletă.

În vârstă de 33 de ani, soldatul a petrecut două luni pe front în Ucraina. Ulterior, acesta a publicat pe Vkontakte, un jurnal de 141 de pagini în care vorbește despre experiența trăită pe front.

Acum, el s-a filmat pe Aeroportul Charles de Gaulle din Paris în timp ce își rupe pașaportul rusesc, pe cel militar și carnetul de veteran și le aruncă în toaletă, potrivit Ziare.com.

Ulterior, videoclipul a fost preluat de Anton Gherașcenko, un consilier în Ministerul de Interne de la Kiev.

“F*** you, putin!” – Pavel Filatyev, a former russian paratrooper, who publicly criticized the invasion in a 141-page testimony.

The fugitive reached Paris. In protest, he tore up his passport, military ID, and veteran’s ID right in the airport.

Source: https://t.co/eEl7LZ7xfn pic.twitter.com/kIUsJoNeNR

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2022