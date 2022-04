VIDEO/ Pentru prima dată de la începerea invaziei în Ucraina, Rusia folosește bombardiere cu rază lungă de acțiune. Cum arată orașul port Mariupol, după 51 de zile de război

Pentru prima dată de la începerea invaziei în Ucraina, Rusia a folosit bombardiere cu rază lungă de acțiune în orașul port Mariupol, devastat în urma atacurilor forțelor ruse, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării, Aleksandr Motuzianik, citat de Reuters cu refereire la Hotnews.ro.

Joi, el a precizat că orașul a fost atacat de către un bombardier cu rază lungă de acțiune Tu-22M3.

Potrivit sursei citate, Rusia își concentrează eforturile pentru a ocupa orașele Rubijne, Popasna și Mariupol.

De asemnea, oficialul ucrainean a mai menționat că la Mariupol, pe care forțele ruse nu au reușit să-l captureze complet, au loc lupte de stradă în jurul fabricii de oțel și fier, precum și în zona portului.

Mariupol, orașul port la Marea Azov și al doilea cel mai mare oraș din regiunea Donețk, situat între peninsula anexată Crimeea și zonele separatiste din estul Ucrainei, a fost bombardat constant de către trupele ruse încă de la începerea invaziei, în 24 februarie.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spunea că 95% din clădiri sunt distruse în Mariupol, oraș care avea o populație de 500.000 de locuitori.

„Nimeni nu știe exact câți dintre ei au fost uciși. Nimeni nu știe câți oameni au rămas”, a afirmat Zelenski.

El a vorbit de mai multe ori despre uciderea a zeci de mii de persoane în Mariupol: „Mariupol a fost distrus, sunt zeci de mii de morți și, cu toate astea, rușii nu opresc ofensiva”.

Vineri, pe rețelele sociale au fost publicate noi imagini care arată amploarea distrugerilor din Mariupol.

Zelenskyy reported that in #Mariupol the occupiers destroyed 95% of all buildings in the city. pic.twitter.com/lbdgeQiLsL

— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022