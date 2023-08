VIDEO. Polonia desfăşoară 2 mii de militari suplimentari pentru a consolida apărarea frontierei cu Belarusul, după ce mercenarii Wagner au început exerciţii militare la frontieră

Polonia urmează să desfăşoare 2.000 de militari suplimentari la frontiera cu Belarusul, anunţă miercuri, 9 august, adjunctul ministrului de Interne, Maciej Wasik, citat de agenţia oficială poloneză de presă PAP, adică dublu faţă de numărul cerut de către grăniceri, în vederea opririi unor treceri ilegale ale frontierei şi menţinerii stabilităţii, în contextul în care gruparea paramilitară rusă Wagner, care a sosit în Belarus luna trecută, a început săptămâna aceasta exerciţii militare în apropierea frontierei belaruso-poloneze, potrivit News.ro.

Polonia este tot mai îngrijorată de zona de la frontieră, după ce sute de mercenari cu experienţă din cadrul Wagner au sosit în Belarus luna trecută, la invitaţia lui Alekdsandr Lukaşenko, aliatul fidel al lui Putin.

Latvian troops moving close to the border with Belarus.

Poland, Lithuania and Latvia are all on high alert due to the arrival of the Wagner Group in Belarus. pic.twitter.com/hA6y3RI7Fr

