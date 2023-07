VIDEO. Prăbușirea unui Su-25 rusesc în Marea Azov, surprinsă de turiști aflați la plajă. Ce problemă invocă armata rusă

Un avion Su-25 al forțelor aeriene ruse s-a prăbușit luni în Marea Azov, în apropierea orașului de graniță Eisk aflat în regiunea Krasnodar, relatează TASS, citând autoritățile locale, potrivit Hotnews.

„Un avion Su-25 s-a prăbușit în apele Mării Azov. Potrivit serviciilor de urgență din regiunea Eisk, în jurul orei 15:00 au fost primite informații că un avion Su-25 s-a prăbușit în apropiere de coastă. Nu au fost înregistrate victime sau pagube ca urmare a incidentului”, afirmă administrația regională din Krasnodar într-o postare făcută pe rețele de socializare.

Pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare video cu momentul, filmată de turiști aflați pe plajă, imaginile confirmând că pilotul a reușit să se catapulteze înainte de prăbușirea aeronavei fără pilot.

⚡️Video of the fall or the RuAF Su-25 on the territory of Yeysk, Krasnodar pic.twitter.com/sH0sQFFb9L

— War Monitor (@WarMonitors) July 17, 2023