VIDEO. Președintele Egiptului și regele Iordaniei, cer la Cairo, ”încetarea imediată” a Războiului în Fâşia Gaza şi acuză Israelul de pedepsirea ”colectivă” a palestinienilor prin ”înfometare” şi ”deplasare forţată”

Preşedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi şi regele Iordaniei Abdallah al II-lea cer joi, la Cairo, încetarea ”imediată” a Războiului în Fâşia Gaza şi acuză Israelul de faptul că aplică o ”pedeapsă colectivă” prin care îi ”înfometează” pe palestinieni şi îi ”deplasează forţat”, anunţă Ammanul, relatează News.ro.

Cei doi lideri arabi avertizează împotriva unei ”catastrofe regionale” în cazul unei ”propagări” a conflictului, anununţă într-un comunicat curtea regală haşemită.

Watch: Jordan’s King Abdullah II is received by Egyptian President al-Sisi as he arrives in #Cairo. The leaders are expected to “discuss means to stop the Israeli aggression on #Gaza.”

