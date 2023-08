VIDEO. Președintele Ucrainei: „Naţiunile au dreptul la apărare. Noi construim arsenalul lumii libere împreună”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vorbeşte despre un forum al industriilor de apărare care ar urma să fie organizat, în toamnă, de ţara sa, arătând că „naţiunile au dreptul la apărare”. „Noi construim arsenalul lumii libere împreună”, a mai adăugat el.

În mesajul său, transmis joi seara, liderul de la Kiev a declarat, că acordurile cu cancelarul Germaniei Olaf Scholz sunt implementate, iar două sisteme de lansare IRIS-T noi au fost livrate în Ucraina, fiind vorba despre sisteme pentru apărare aeriană puternice şi necesare.

I have just signed one of the key laws needed for Ukraine to open EU accession talks. We aim at opening them this year. The law ensures transparency, professionalism, and integrity in the qualifications of Constitutional Court judges. Ukraine has moved one step closer to the EU. pic.twitter.com/7QWsdDL7gC

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2023