VIDEO. Preşedintele Zelenski se află în Arabia Saudită şi va lua parte la summitul Ligii Arabe, la care participă şi Bashar al-Assad, aliatul sirian al lui Putin

Vineri, 19 mai, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a aterizat la Jeddah, în Arabia Saudită, şi se va adresa summitului Ligii Arabe, unde preşedintele sirian Bashar al-Assad, puternic susţinut de Rusia în războiul civil din ţara sa, este de asemenea prezent, după mai bine de un deceniu de izolare, relatează News.

”Regatul Arabiei Saudite joacă un rol semnificativ şi suntem pregătiţi să ducem cooperarea noastră la un nou nivel”, a scris el pe pagina sa de Twitter la scurt timp după sosire.

#Zelensky Video of the arrival of the President of Ukraine to Saudi Arabia. pic.twitter.com/8I4fRYyU5O

Președintele Zelenski a sosit cu un avion al guvernului francez, iar după Arabia Saudită urmează să participe la summitul liderilor G7 din oraşul japonez Hiroshima, în acest weekend.

Liderul de la Kiev a declarat, după sosirea în Arabia Saudită, că priorităţile sale sunt discutarea formulei de pace propuse de Ucraina pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva ţării sale, protecţia comunităţii musulmane din Ucraina şi eliberarea deţinuţilor politic din Crimeea, care a fost anexată de Rusia.

„Încep prima mea vizită în Regatul Arabiei Saudite pentru a consolida relaţiile bilaterale şi legăturile Ucrainei cu lumea arabă. (…) Regatul saudit joacă un rol semnificativ şi suntem pregătiţi să ducem cooperarea noastră la un nou nivel”, a scris Zelenski pe Twitter.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023