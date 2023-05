Președintele Ucrainei efectuează o vizită-surpriză la Jeddah, în Arabia Saudită

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a efectuat vineri, 19 mai, o vizită-surpriză la Jeddah, în Arabia Saudită, pentru a participa la summitul Ligii Arabe, anunţând personal sosirea în regatul saudit într-un mesaj postat pe reţele de social media, relatează DPA şi Agerpres.

”Voi vorbi la summitul Ligii Arabe. Mă voi întâlni cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salman şi voi avea alte discuţii bilaterale”, anunţă liderul de la Kiev.

”Încep prima mea vizită de până acum în Regatul Arabiei Saudite pentru a consolida relaţiile bilaterale şi legăturile Ucrainei cu lumea arabă”, subliniază preşedintele ucrainean într-o postare pe Twitter.

Beginning my first-ever visit to the Kingdom of Saudi Arabia to enhance bilateral relations and Ukraine’s ties with the Arab world. Political prisoners in Crimea and temporarily occupied territories, the return of our people, Peace Formula, energy cooperation. KSA plays a…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023