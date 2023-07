VIDEO. Prigojin apare într-un videoclip pentru prima dată de la revolta eșuată a mercenarilor Wagner. „Poate că ne vom întoarce operațiunea militară specială din Ucraina la un moment dat, când vom fi siguri că nu vom fi obligați să ne facem de rușine”

Liderul mercenarilor Wagner Evgheni Prigojin a fost prezentat într-o înregistrare video în care le urează bun venit luptătorilor săi Wagner în Belarus și le spune că, deocamdată, nu vor mai participa la războiul din Ucraina, relatează The Guardian.

În înregistrarea video, a cărei autenticitate nu a putut fi verificată imediat de The Guardian sau Reuters, se aude un bărbat a cărui voce seamănă cu cea a lui Prigojin, care le urează bun venit oamenilor săi.

Videoclipul a fost postat de serviciul său de presă pe Telegram.

„Bine ați venit băieți … Bine ați venit pe pământ belarus”, a spus Prigojin.

⚡️Video released by Prigozhin showing thousands of Wagner troops supposedly in Belarus. pic.twitter.com/Usujv5jarF

— War Monitor (@WarMonitors) July 19, 2023