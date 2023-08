VIDEO. Primele imagini din drona care a lovit nava rusească de asalt amfibiu din baza de lângă portul Novorossiysk

Potrivit OSINTtechnical, o drona maritimă ucraineană a lovit vineri dimineață o navă a marinei ruse. Ministerul rus al Apărării afirmase că atacul a fost respins, relatează Hotnews.

Este vorba de o navă de desant de capacitate mare din clasa Ropucha (Broască în limba poloneză) a Forțelor Navale ruse.

Acest tip de navă de asalt amfibiu a fost construită în Polonia pentru marina sovietică, fiind proiectată pentru debarcări pe plajă, ce poate transporta o încărcătură de 450 de tone.

Footage of the Ukrainian USV hitting the Russian Ropucha class LST. pic.twitter.com/ksLP9PZfE5

