VIDEO. Proteste violente la Tbilisi: Cel puţin 66 de arestări şi 50 de poliţişti răniţi

Poliţia georgiană a arestat cel puţin 66 de persoane marţi, la Tbilisi, la manifestaţii împotriva unei legi controversate a ”agenţilor străini” împotriva presei şi ONG-urilor, anunţă miercuri autorităţile din această fostă republică sovietică din Caucaz, relatează AFP.

Într-un comunicat, ministerul georgian de Interne precizează că ”aproape 50 de poliţişti” au fost răniţi la aceste proteste, dispersate cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă.

Protesters in Tbilisi shielded a woman waving an EU flag from a water cannon directed at them, as police in the ex-Soviet state of Georgia tried to break up a protest outside parliament against a draft law on ‘foreign agents’ https://t.co/rDtQNnDZsc pic.twitter.com/JNmsYjDmc1

— Reuters (@Reuters) March 8, 2023