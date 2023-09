VIDEO. Putin îi cere unui apropiat al lui Prigojin să formeze voluntari care să lupte în Ucraina. ”Sedoi”, un colonel în retragere, sancţionat de UE pentru că a luptat în Siria, lucrează la Ministerul Apărării, anunţă Kremlinul

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a cerut unui fost locotenent al lui Evgheni Prigojin, patronul grupării paramilitare Wagner căzut în dizgraţia președintelui rus şi mort în prăbuşirea unui avion în luna august, să formeze voluntari care să lupte în Ucraina, relatează News.ro.

”La ultima reuniune, am discutat despre faptul că veţi fi implicat în formarea unor unităţi de voluntari capabili să îndeplinească cu succes diverse misiuni de luptă, în principal, bineînţeles, în zona «operaţiunii militare speciale»” în Ucraina, i-a spus Putin joi lui Andrei Troşev, se arată într-un comunicat al Kremlinului publicat vineri.

#Putin met with Deputy Minister of Defense of the Russian Federation Yunus-Bek Yevkurov and one of the leaders of the #Wagner PMC Andrei Troshev.

Putin king instructed Troshev to form “volunteer units.”

Andrey Troshev is a former commander of the Wagner PMC with the call sign… pic.twitter.com/bYaAqENk30

