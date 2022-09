VIDEO/ Putin, la priveghiul lui Mihail Gorbaciov: „A ieșit din buncăr”

Joi, 1 septembrie, Vladimir Putin a depus un buchet de trandafiri roșii la sicriul lui Mihail Gorbaciov.

După ce președintele rus a lăsat florile la sicriul deschis, rămâne câteva secunde în tăcere, apoi se înclină, atinge sicriul și se închină.

„Putin a ieșit din buncăr ca să-și ia la revedere de la Gorbaciov”, astfel de descrie însoțește videoclipul postat de agenția de știri NEXTA.

#Putin left his bunker to attend the funeral of #Gorbachev. pic.twitter.com/BHpW72HPDb

— NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2022