VIDEO. Putin le spune mamelor soldaților ruși care luptă în Ucraina că „împărtășește durerea lor” și nu îi pare rău că a lansat ”operațiunea miliatră specială”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu mamele soldaților ruși care luptă în Ucraina, spunându-le că nu regretă că a lansat așa-numita „operațiune militară specială” și a mai adăugat că împărtășește suferința lor, relatează CNN și G4media.

În cadrul unei întâlniri preînregistrate și difuzate de mass-media de stat, Putin le-a spus mamelor soldaților să nu creadă tot ce văd la televizor sau citesc pe internet, susținând că circulă multe „falsuri” despre conflict.

Stând alături de grupul de mame în jurul unei mese cu ceai, prăjituri și boluri cu fructe de pădure proaspete, Putin a spus că el și întreaga conducere rusă înțeleg și împărtășesc durerea celor care și-au pierdut fiii luptând în Ucraina.

Putin for the first time meets with wives and mothers of Russian soldiers after numerous pleas from families trying to return their relatives home, complaining about lack of basic goods and the abysmal conditions, and some cases of mothers storming enlistment offices. pic.twitter.com/pCTlH5sx5T

