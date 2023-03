VIDEO. Putin, sfidat în timpul vizitei la Mariupol: O femeie a avut curajul să-l acuze în față de minciună

Portalul de știri Meduza a publicat o înregistrare video cu vizita dictatorului rus Vladimir Putin, la Mariupol și conversaţia pe care acesta a avut-o în oraş cu oameni prezentaţi drept ”localnici”.

Astfel, în înregistrarea video postată pe Telegram, cineva se aude strigând pe fundal: ”Nimic nu este adevărat!”. Totul s-a întâmplat când președintele rus stătea de vorbă cu ”localnici” în curtea unui bloc din Mariupol, potrivit RIA Novosti.

Putin and Mariupol….

This is the original video, which was deleted immediately after publication in RIA Novosti, and the cropped version was already played on TV.

At 17 seconds, a woman from the window shouts „it’s all not true, it’s all for show” 😔 pic.twitter.com/SRkWidkiu0

