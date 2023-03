VIDEO. „Rambo” ucrainean? Un vânător de munte se întoarce să-l lichideze pe soldatul rus care l-a împușcat în cap

O nouă înregistrare video apărută pe rețelele de socializare pare să arate că un soldat ucrainean a continuat să lupte după ce a fost împușcat în cap de un militar rus pe care apoi revine și îl lichidează, scrie Hotnews.

Înregistrarea video a fost filmată din dronă în timpul unor lupte de curățare a tranșeelor duse de Brigada 71 de Vânători de munte a forțelor armate ucrainene.

Soldiers of the 71st Jaeger Brigade storm Russian positions. A soldier with the name Petro and the call sign Kharkiv was wounded in the head, but continues to fight, throws grenades at the Russian trench and fires from a assault rifle. pic.twitter.com/0A3T87e77o

— Paul Jawin (@PaulJawin) March 17, 2023