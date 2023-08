VIDEO. Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra regiunii Liov. Una dintre rachete a căzut în curtea unei grădiniţe

Război în Ucraina, ziua 538. Rusia a lansat marţi, 15 august, un atac aerian pe scară largă asupra regiunii Liov din vestul Ucrainei şi a regiunii Volin din nord-vest, lovind mai multe clădiri, rănind oameni şi forţând evacuări, au declarat oficiali ucraineni, citaţi de Reuters.

Presa ucraineană a relatat că, potrivit informaţiilor preliminare, atacul de marţi a fost cel mai mare atac aerian asupra regiunii Liov de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

Între timp, Ucraina spune că se duc lupte grele de-a lungul întregii sale linii de front şi a raportat „unele succese” în respingerea trupelor Moscovei într-o parte din sud-estul ţării, unde forţele ucrainene încearcă să recucerească teritoriul ocupat de Rusia.

Trei persoane au murit şi alte câteva zeci au fost rănite în atacul masiv al Rusiei din vestul Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni, relatează sursa citată.

Trei oameni au fost ucişi şi mai mulţi spitalizaţi la Luţk după ce sediul unei firme a fost lovit, a anunţat pe canalul său de Telegram Iurii Pohulîaiko, guvernatorul regiunii Volîn, al cărei centru administrativ este Luţk.

Regiunea Volîn se învecinează cu Polonia, ţară membră NATO, la vest.

În regiunea Liov atacul aerian rusesc nu s-a soldat cu victime, potrivit informaţiilor preliminare, dar peste 100 de clădiri rezidenţiale au fost avariate, 500 de geamuri sparte şi terenul de joacă al unei grădiniţe distrus.

#Russian invaders launched a missile attack on #Lviv, according to local authorities. One of the rockets flew into the courtyard of a kindergarten.

There are no victims. pic.twitter.com/FzcD38480d

— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2023