VIDEO. Rusia amenință că „acțiunile ostile” ale Canadei nu vor rămâne fără răspuns

Acțiunile „ostile” ale Canadei față de Rusia, printre care și extinderea listei de sancțiuni, nu vor rămâne fără răspuns din partea Moscovei, a declarat marți ministerul rus de externe după onorarea unui veteran ucrainean în parlamentul de la Ottawa, relatează TASS și Hotnews.

„Acțiunile ostile ale guvernului canadian, care încearcă să depășească Statele Unite ale Americii în ceea ce privește sancțiunile anti-ruse furioase, extinzând constant lista națională de interdicții pentru a include politicieni, personalități culturale, membri ai familiilor celor supuși sancțiunilor și chiar întregi instituții de învățământ nu vor rămâne fără răspuns, desigur”, a notat MAE rus într-un comunicat remis presei.

Acuzațiile lansate de diplomația rusă vin după ce vinerea trecută, în timpul vizitei președintelui Volodimir Zelenski în Canada, preşedintele Camerei Comunelor din legislativul canadian, Anthony Rota, l-a salutat în tribune pe Yaroslav Hunka, un imigrant ucrainean în vârstă de 98 de ani.

„Este un erou ucrainean, un erou canadian şi îi mulţumim pentru serviciul său”, a declarat el în Cameră, strângând o caldă ovaţie din partea membrilor parlamentului.

Canadian Parliament and Zelensky give a standing ovation to Yaroslav Hunka, who fought for the 14th division of the Waffen SS pic.twitter.com/7WrD3vchZ8

— The Post Millennial (@TPostMillennial) September 24, 2023