VIDEO/ Rusia desfășoară în apropierea graniței cu Finlanda rachete Iskander

Un convoi alcătuit din șapte lansatoare mobile de rachete Iskander a fost văzut deplasându-se pe o șosea în Rusia în direcția orașului Vîborg, situat la circa 40 de kilometri de granița cu Finlanda, informează Sky News.

Astfel, pe rețelele sociale a apărut o înregistrare video, realizată de camera de bord a unei mașini rusești, în timp ce șoferul face diverse comentarii în timp ce depășește vehiculele militare.

The Russian Army seems to be sending Iskander missiles toward the Finnish border in an attempt to scare the Finns and force them to stop the process of joining NATO.

The Finnish Parliament is expected to vote tomorrow on NATO membership. pic.twitter.com/iSRrAtqaz3

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 16, 2022