VIDEO. „Rusia trebuie să piardă în fiecare zi. Pregătim răspunsuri puternice la atacurile teroriştilor ruşi”, declară președintele Ucrainei

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski le-a spus luni seara, 24 iulie, compatrioţilor că prima sarcină a forţelor ucrainene este de a distruge cât mai mult posibil resursele ocupanţilor ruşi, echipamentele, proviziile, depozitele şi cartierele generale ale acestora, spunând, într-o aparentă aluzie la atacurile de pe teritoriul Rusiei, că este „corect” ca Rusia să piardă în fiecare zi.

„Se acordă o atenţie maximă acelor zone în care avansăm şi celor în care forţele ucrainene sunt în defensivă. În toate zonele, prima sarcină este de a distruge cât mai mult posibil ocupanţii, echipamentele, proviziile, depozitele şi cartierele generale ale acestora. Rusia trebuie să piardă în fiecare zi – este corect. Şi le mulţumesc tuturor soldaţilor noştri care asigură acest lucru: toţi soldaţii, marinarii, subofiţerii, sergenţii, ofiţerii şi generalii noştri. Este foarte important ca forţele noastre de apărare şi de securitate, întregul nostru stat, să lucreze ca o singură echipă, în numele apărării”, a conchis liderul de la Kiev.

