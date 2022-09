VIDEO/ Rușii au atacat peste noapte centrala nucleară Pivdennoukrainsk din regiunea Nikolaev: „Nu s-au înregistrat victime”

Ocupanții ruș au lovit în primele ore ale zilei de luni, 19 septembrie, centrala nucleară Pivdennoukrainsk din regiunea Nikolaev, sudul Ucrainei, dar reactoarele acesteia nu au fost avariate și funcționează normal, a transmis compania nucleară de stat ucraineană Energoatom, potrivit Reuters.

La 300 de metri de la reactoare a avut loc o explozie și a avariat clădirile centralei la scurt timp după miezul nopții, a precizat Energoatom într-un comunicat.

📽️Russian army targeted South Ukraine Nuclear Power Plant over the night. The missile landed 300 meters from the nuclear reactors, nearby buildings and powerlines were damaged. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/UUNk2Vl8tI

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) September 19, 2022