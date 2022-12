VIDEO. Rușii au bombardat sediul administrației regionale din piața centrală a orașului Herson, recent eliberat

Ocupanții ruși care au tras cu mai multe lansatoare de rachete, au lovit miercuri, 14 decembrie, clădirea administrației regionale din piața centrală a orașului Herson, recent eliberat din sudul Ucrainei, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt, transmite Reuters.

Menționăm că Ucraina a recucerit orașul Hersonul de la ruși pe 10 noiembrie, provocând zile de sărbători în piața pe care președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a vizitat-o câteva zile mai târziu pentru a saluta sfârșitul ocupației rusești în orașul din sudul țării invadate.

Soldații Kremlinului au bombardat Hersonul de pe partea opusă a râului Nipru, după ce au părăsit orașul și s-au retras de pe malul vestic al râului.

Kirilo Timoșenko, șeful adjunct al biroului prezidențial ucrainean, a declarat că două etaje ale clădirii au fost avariate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

De asemenea, el a postat imagini pe canalul său de Telegram care arată dărâmături lângă clădire și tavanul unui coridor din interior care s-a prăbușit. Unele ferestre par a fi sparte, deși structura clădirii părea intactă.

Russian missile hit the Kherson Regional Administration. This is the same building where a month ago Ukrainians so happily raised our flag. It has no military value. Pure act of terror and vengeance. Which only shows how weak Russia is. pic.twitter.com/4FFRhA3rQ2

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 14, 2022