VIDEO Se inaugurează cel mai important tronson de autostradă din România: Este un punct crucial

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat că se fac ultimele pregătiri pentru a se da în folosință nodul rutier dintre Autostrada A0 și Autostrada A2. Acest nod este cel mai important tronson de autostradă din această vară, asta pentru că va permite bucureștenilor să meargă direct pe autostradă până ajung pe litoral, în plin sezon estival.

Potrivit lui Scrioșteanu, nodul rutier va fi dat în circulație săptămâna viitoare. ”Sunt pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului #A0 Sud, la intersecția dintre două autostrăzi, unde se apropie de final lucrările de execuție a unuia dintre cele mai mari noduri rutiere din România. Vă prezint în acest live mai multe detalii despre stadiul lucrărilor pentru acest sector de autostradă cuprins între DN4 și A2 (cca 10 km), fiind următorul pe care îl vom da în trafic.”, scrie Irinel Ionel Scrioșteanu.

Joncțiunea dintre cele două șosele de mare viteză este realizată de asocierea turcă Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, ca parte a lotului 1 al A0 Sud. Se inaugurează la finalul lunii iulie

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost în vizită pe Autostrada A0 și a anunțat că acest nod rutier va fi dat în folosință la finalul lunii iulie. „Azi am vizitat A0, atât pe partea nordică, pe tronsonul 3, cât şi lotul 3 de aici, din partea sudică, am traversat tot semicercul sudic până la intersecţia lotului 1 cu autostrada A2. Pot să vă spun că vom avea lucrarea finalizată la sfârşitul acestei luni, astfel încât legătura cu autostrada A2, cea care merge spre Constanţa, să fie terminată. Pe zona de A0 Nord lotul 3 ne interesează foarte mult să dăm în circulaţie în acest an acei aproximativ 2 km care fac legătura de la lotul 2 cu DN2, acolo având în acest moment terminaţi aproximativ 20 de km şi folosiţi 10 km, pentru că ceilalţi 10 nu sunt folosiţi în acest moment deoarece nu au descărcarea. Lotizarea, atunci când s-a făcut, s-a făcut prost. De aceea vă spuneam că e o prioritate pentru noi ca lunile viitoare aceşti 2 kilometri să poată fi făcuţi, ca să facem descărcarea în DN2”, a declarat Grindeanu. El a precizat că, în discuţiile pe care le-a avut cu antreprenorul, acesta s-a angajat ca în luna noiembrie să termine aceşti 2 km de pe lotul 3 A0 Nord, necesari a face legătura cu DN2.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!