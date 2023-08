VIDEO. „Sea Baby”, noua dronă navală a ucrainenilor: SBU au dezvăluit imagini cu lovitura asupra Podului Kerci

Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au furnizat CNN imagini exclusive care arată momentul în care, în luna iulie, au folosit o dronă maritimă experimentală, botezată „Sea Baby” pentru a ataca podul Kerci din Crimeea, cunoscut şi ca podul lui Putin, care face legătura între peninsula ucraineană anexată în 2014 şi Rusia continentală. SBU a oferit noi detalii despre atac şi a avertizat că vor urma mai multe astfel de atacuri. Este pentru prima dată când SBU revendică în mod deschis responsabilitatea pentru operaţiunea de la podul Kerci, notează CNN, preluat de Hotnews.

Atacul din 17 iulie a provocat pagube căii rutiere a podului şi, potrivit oficialilor ruşi, a ucis doi civili. A fost al doilea atac asupra acestui punct de trecere vital din Rusia continentală în Crimeea.

Podul a fost inaugurat cu mult fast de preşedintele rus Vladimir Putin în 2018 şi este simbolul dorinţei sale de a prelua Ucraina şi de a o lega de Rusia pentru totdeauna. Este, de asemenea, o legătură de aprovizionare vitală pentru agresiunea militară a Rusiei în Ucraina.

Şeful SBU, Vasil Maliuk, a declarat pentru CNN că drona folosită în atac, numită „Sea Baby”, a fost rezultatul a luni de dezvoltare, care au început imediat după invazie.

„Dronele de la suprafaţa mării sunt o invenţie unică a Serviciului de Securitate al Ucrainei”, a spus el. „Niciuna dintre companiile private nu este implicată. Cu ajutorul acestor drone am efectuat recent o lovitură reuşită asupra podului din Crimeea, a marii nave de asalt Olengorski Gorniak şi a petrolierului SIG”, a spus Vasil Maliuk, revendicând responsabilitatea asupra acestor trei atacuri răsunătoare care au avut loc în ultima lună.

Petrolierul SIG, lovit în Marea Neagră, transporta combustibil pentru armata rusă, spun oficialii ucraineni. În ceea ce priveşte lovitura asupra navei de asalt ruseşti, acest atac a demonstrat o rază de acţiune mai mare pentru armata ucraineană, lovind o navă cu un posibil număr de 100 de persoane la bord în portul naval rusesc Novorossiisk, de pe coasta de est a Mării Negre.

SBU a furnizat CNN o înregistrare video a atacului din iulie asupra podului Kerci, care arată imaginile de pe ecranul de pilotare cu puţin timp înainte ca Sea Baby, cu 850 de kilograme de explozibil, să producă avarii la unul dintre pilonii de susţinere din beton ai podului.

Surse din cadrul serviciului ucrainean au furnizat, de asemenea, pentru CNN, două înregistrări video CCTV, care au arătat momentul impactului unei drone asupra secţiunii rutiere a podului, iar apoi o altă explozie a unei drone care a lovit secţiunea feroviară, aproximativ cinci minute mai târziu, din direcţie opusă.

