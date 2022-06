VIDEO/ Soldați ruși care stăteau la pândă cu un sistem de rachetă antitanc s-au filmat cum se cinsteau cu câteva sticle de alcool

În timp ce unii soldați ruși participă la ofensiva din estul Ucrainei, s-au declarat epuizați de luptele continue și s-au plâns de condițiile în care luptă pe front, acum pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un grup de militari care stau la un picnic improvizat pe marginea drumului, cu tot cu sticle de alcool, lângă locul unde aveau amplasat un sistem mobil de rachete antitanc.

Astfel, în video se poate observa și o altă sticlă de alcool aflat în buzunarul soldatului care filmează toată scena.

A group of Russian soldiers man a 9M113 Konkurs ATGM, appears they are enjoying a bit of alcohol. pic.twitter.com/yUvjXBSJDi

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 15, 2022