VIDEO. Soloviov, propagandistul lui Purtin, se întreabă dacă lansarea „operațiunii militare speciale” a fost o idee bună

Vladimir Soloviov, considerat propagandistul favorit al lui Vladimir Putin, a avut un moment de introspecție, întrebându-se dacă lansarea „operațiunii militare speciale” a fost o idee bună.

„Acuma despre problema raționalității. Aceasta este probabil cea mai interesantă problemă. În curând se vor împlini aproape 8 luni de la începerea operațiunii și… păi clar nu mai este deloc o operațiune militară specială”, afirmă Soloviov, transmite Hotnews.

El apelează apoi la o teorie a conspirației favorită a televiziunilor rusești în ultimele luni, aceasta fiind promovată puternic pentru a explica înfrângerile repetate suferite de armata rusă pe câmpul de luptă.

„În mod clar noi ne luptăm cu NATO. Mai mult, întreaga statură a NATO este prezentă aici [în Ucraina]. Luptătorii săi sunt prezenți acolo, la fel ca toată lumea. Nici măcar nu vorbesc despre echipament, informații… totul este acolo”, susține el.

După un prelung oftat, Soloviov, întreabă, „dar puteam noi să nu începem [operațiunea militară specială] pe 24 februarie acum că am văzut tot ce s-a întâmplat?”.

Surely Vladimir Solovyov isn’t beginning to doubt whether the launch of the „special military operation” was such a bright idea after all? pic.twitter.com/PZiouRPoXK

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 12, 2022