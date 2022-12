VIDEO. Spînu ar fi dat sah-mat rușilor de la „Gazprom”, care de azi înainte vor fi responsabili de o eventuală sistare a gazului în Transnistria: ”Îmi asum toate consecințele, inclusiv costurile politice”

Vicepremierul Andrei Spînu își asumă decizia de a ceda Transnistriei întregul volum de gaze livrat de „Gazprom”, în schimbul unui contract de patru luni cu centrala electrică de la Cuciugan (MGRES). Astfel, în următoarele patru luni, cetățenii Republicii Moldova urmează să plătească în jur de patru lei pentru energia electrică livrată de MGRES. În același timp, în condițiile în care „Energocom” va cumpăra de pe piață volumele de gaz folosite în dreapta Nistrului, nu se așteaptă o schimbare a tarifului la gazele naturale, care este în prezent 29,27 de lei per metru cub. Astăzi, Spînu a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că decizia pe care a luat-o a fost „foarte grea”, dar își asumă toate consecințele, inclusiv costurile politice, scrie Ziarul Național.

„Am avut negocieri complicate (cu Tiraspolul) și, în cele din urmă, am ajuns la o înțelegere privind livrările de energie electrică pentru toți cetățenii R. Moldova. Războiul nu s-a terminat, iar criza energetică va fi mult mai acută. Avem datoria să asigurăm oamenii cu lumină și căldură la prețuri cât mai mici. E vorba de ambele maluri ale Nistrului. Înțelegerea cu Tiraspolul e pentru perioada decembrie 2022 – martie 2023. E vorba de un contract pentru patru luni, în care MGRES va asigura malul drept cu tot necesarul de energie electrică. Volumul de 5,7 milioane de metri cubi livrat de „Gazprom” trebuie folosit, în primul rând, pentru producerea energiei electrice și a căldurii. Prin această înțelegere, s-a redus riscul de deconectări în R. Moldova, dacă Rusia bombardează Ucraina. Spitalele, școlile și agenții economici trebuie să funcționeze în regim normal”, a precizat Spînu.

Astfel, potrivit ministrului, Comisia pentru Situații Excepționale va dispune luni, 5 decembrie, reducerea tarifului la energia electrică, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va aproba un tarif de 4 lei per kWh, cu 77 de bănuți mai puțin decât până la scumpirea din 2 decembrie.

„Este obligația noastră ca și oamenii de pe malul stâng să aibă căldură și gaz. Nu susțin ideile de a închide gazul oamenilor de pe malul strâng. Deciziile politicienilor trebuie să fie umane. În urma acestui acord, am obținut previzibilitate. Nu ne putem juca la masa de negocieri cu sorțile a sute de mii de cetățeni. Vocile din spațiul public, care critică aspru decizia, nu țin cont de realitatea zilei, de problemele cu care se confruntă oamenii. Conexiunea cu România, până nu avem linia Vulcănești – Chișinău, se face pe la Tiraspol. Scenariul prin care am rupe orice pod nu este responsabil. Dacă nu semnam acest contract, atunci tariful urma să urce la opt lei. Prețul energiei pe piețele europene este de 400 de euro/MW. Mai mult, tariful putea ajunge și la 12 lei, în condițiile în care zilele trecute prețul energiei a ajuns și la 600 de euro/MW”, a mai adăugat Spînu.

Vicepremierul a mulțumit României pentru energia electrică acordată, în condițiile în care și peste Prut se atestă un deficit.

„Mulțumesc României că este alături de R. Moldova. România a făcut un efort considerabil pentru noi, deși este și ea într-o situație dificilă. Din 11 decembrie, „Hidroelectrica” va reduce volumul de energie către R. Moldova, deoarece nu pot livra nici ei mai mult. În cazul unor deconectări neplanificate, așa cum s-a întâmplat în noiembrie, pierderile pentru noi sunt foarte mari. Înțelegerea cu MGRES aduce un plus de stabilitate. Este o ieșire rațională din situație, pe care mi-o asum în totalitate. Încă nu avem condiții avantajoase de a negocia (cu Tiraspolul), pentru că robinetul nu este la noi. Înțeleg supărarea oamenilor și-mi cer scuze pentru că nu am oferit explicații imediat. Sunt pus în situația să iau decizii foarte grele. Voi plăti politic, dacă am greșit cu această decizie”, a punctat vicepremierul.

Știrea în curs de actualizare….

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!