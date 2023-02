VIDEO. Stoltenberg: „Nici NATO, nici aliaţii NATO nu sunt parte din acest conflict. Susţinem Ucraina pentru a se apăra împotriva acestui război de agresiune”

În această dimineață, șeful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Alianţa Nord-Atlantică şi aliaţii săi nu sunt parte a conflictului dintre Rusia şi Ucraina, dar a subliniat că este important ca ucrainenii să fie ajutaţi să se apere.

”Nici NATO, nici aliaţii NATO nu sunt parte din acest conflict. Susţinem Ucraina pentru a se apăra împotriva acestui război de agresiune. Preşedintele Putin şi Federaţia Rusă au atacat un stat suveran şi este important ca noi să ajutăm Ucraina să se poată apăra. Nu suntem parte a conflictului, dar ajutăm Ucraina în acest război de agresiune. Tipul de susţinere s-a schimbat de la începutul războiului, am decis să trimitem şi alte tipuri de sisteme. Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are armele de care are nevoie pentru a-şi recupera pământurile şi a câştiga războiul”, a declarat Jens Stoltenberg, potrivit News.ro.

Miniştrii Apărării din ţările membre NATO se întâlnesc, marţi şi miercuri, la Bruxelles, pentru a discuta despre situaţia din Ucraina.

