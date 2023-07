VIDEO. Tanchist rus, surprins fugind gol pușcă după ce și-a abandonat vehiculul de luptă pe front

O înregistrare video apărută pe rețelele de socializare arată cum un tanchist rus a rămas în costumul lui Adam după ce și-a abandonat vehiculul de luptă avariat, un incident care a stârnit numeroase ironii pe platformele social media, relatează Hotnews.

Înregistrarea video a fost distribuită inițial pe canalul de Telegram ucrainean KARYMAT, administratorii acestuia notând sarcastic că „un soldat rus își pierde pantalonii în timp ce fuge și cade într-un șanț”.

A drunk and naked Russian soldier running for cover. Either he was on fire or posing for the centerfold of ‘Z Fever’ magazine. #OSINT #UkraineRussiaWar️️ #UkraineWar #Ukraine #Counteroffensive pic.twitter.com/zHg3w5EuQp

— OSINT (Uri) 🇺🇦 (@UKikaski) July 3, 2023