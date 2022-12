VIDEO. Telefonul liderului protestelor organizate de Partidul lui Șor, ajuns pe mâna jurnaliștilor. Ce informații au fost găsite

Un telefon mobil utilizat de unul dintre liderii protestelor organizate de Partidul Șor în centrul Chișinăului în ultimele luni, pierdut de acesta în luna august curent și adus la Ziarul de Gard de un necunoscut, a condus în bucătăria internă a partidului condus de deputatul fugar Ilan Șor, transmite Ziarul de Gardă.

Analizând informațiile de interes public din acel telefon am intrat într-o lume în care „colacii” și „benzina” te motivează să-ți „îndeplinești calitativ sarcinile”, patratistele, mahalistele și curatorii fac legea în campaniile electorale, la proteste sau la alte evenimente publice și în care salariile de la IM, paralele cu cele primite de la stat, mențin vie dragostea pentru partid.

O lume în care persoane cu viziuni politice diferite în public sunt cumetri sau prieteni și discută despre cum se face politică sau business, dar mai presus de toate, o lume în care totul începe și se termină cu IM, adică Ilan Mironovici Șor – liderul suprem al grupării politice pe care o conduce ajutat de doi dintre oamenii în care are cea mai mare încredere: Marina Tauber și Viorel Melnic.

Informații de interes public: cum am ajuns în posesia lor și ce am făcut cu ele

La mijlocul lunii noiembrie, am fost contactați de o persoană necunoscută, care, a spus despre protestatarii în chirie ai Partidului Șor, și a decis să ne contacteze pentru a ne oferi informații noi care ne-ar putea ajuta să continuăm anchetele despre circulația banilor în gruparea politică gestionată de Ilan Șor.

A doua zi a avut loc o întâlnire cu persoana. În cadrul întâlnirii a fost prezentat un telefon mobil cu mențiunea că în el vom găsi lucruri de interes public care țin de finanțarea ilegală a Partidului Șor. De asemenea, i s-a spus că telefonul ar fi fost pierdut, în luna august 2022, de către Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei, astăzi, unul dintre liderii protestelor Partidului Șor din centrul capitalei.

O verificare detaliată ulterioară a confirmat că telefonul a fost utilizat de către Dinu Țurcanu. Înregistrările din el datau până la începutul lunii august.

Telefonul atribuit lui Dinu Țurcanu s-a aflat în redacția ZdG timp de câteva zile

În timpul analizei am găsit discuții cu persoane publice, despre evenimente publice consumate deja, discuții despre finanțarea campaniilor electorale, a protestelor sau a persoanelor care activează în structurile publice din raionul Orhei – fieful Partidului Șor. Nu am stocat și nu am analizat în niciun fel discuțiile care țin de viața privată a președintelui raionului Orhei.

De ce am decis să predăm telefonul organelor de drept

Telefonul mobil s-a aflat în redacția ZdG timp de câteva zile. După ce am analizat o mare parte din informațiile de interes public care se conțineau în el și după o discuție în redacție, am decis că trebuie să predăm telefonul organelor de drept, considerând că doar aceste instituții pot lua o decizie ce să facă în continuare cu el. Astfel, joi, 24 noiembrie, am telefonat la linia fierbinte a Centrului Național Anticorupție (CNA) și am anunțat despre intenția noastră. A doua zi, vineri, 25 noiembrie, un ofițer din cadrul CNA a venit la sediul redacției și a ridicat telefonul mobil.

Sursa: Ziarul de Gardă

