VIDEO/ Televiziunea rusă deliră: Mâna dreaptă a lui Kadîrov declară că soldații ceceni din Ucraina sunt „armata lui Isus”, acesta fiind musulman

Apti Alaudinov, comandantul forțelor cecene care luptă pentru Rusia în Ucraina și mâna dreaptă a lui Kadîrov, a lăudat războiul Ucrainei de către Vladimir Putin, și la numit „război sfânt” împotriva valorilor „satanice” ale Europei și Statelor Unite, precum și comunității LGBTQ, într-o aparție la televiziunea rusă de stat Russia 1 relatată de News Week.

Un clip cu remarcile sale a fost distribuit pe Twitter, duminică, de Julia Davis, editorialist pentru The Daily Beast și creatorul Russian Media Monitor. Cecenia, de unde provine Alaudinov, este o Republică Rusă aflată sub jurisdicția Moscovei. În comentariile sale, comandantul cecen l-a lăudat pe Putin pentru că s-a ridicat împotriva Occidentului și a NATO, pe care le descrie ca fiind diabolice. De asemenea, acesta l-a lăudat pe Putin pentru că a împiedicat progresul drepturilor LGBTQ în Rusia, susținând că lupta din Ucraina e un război împotriva acestei comunități.

„Acesta este un război sfânt despre care au vorbit sfinții și bătrânii noștri”, a afirmat Alaudinov, care a continuat spunând că îl laudă pe Dumnezeu pentru că trăiește în Rusia și că țara este condusă de Putin. „Este omul care a refuzat să accepte așa-zisele valori europene”, a adăugat comandantul cecen. „În realitate, acestea sunt valori sataniste care sunt impuse lumii întregi”, a spus el. Alaudinov a subliniat că este „recunoscător” că Putin urmează valorile „Celui Prea Înalt”, referindu-se la Dumnezeu: „Nu suntem sub steagurile LGBT și atâta timp cât el este în viață, nu vom fi sub acele steaguri”.

Totodată, acesta a declarat că democrația americană este „principalul dușman al omenirii” și a spus că SUA, Europa și NATO poartă în ele „tot ce este satanic” și că sunt „armata anti-Hristos”.

Meanwhile on Russian state TV: Apti Alaudinov, the commander of Ramzan Kadyrov’s Chechen detachment „Akhmat,” tells state TV host Olga Skabeeva that Russian forces in Ukraine are fighting „holy war” against the LGBT & the Antichrist. He hopes Russia will soon face off with NATO. pic.twitter.com/WuxDMjax9N

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 17, 2022