VIDEO. Tensiune extremă în Africa: Declarație de război emisă de Burkino Faso și Mali, țări controlate din umbră de Rusia

Juntele militare din Burkina Faso și Mali au declarat marți, 1 august, că orice încercare de a forța reinstalarea la putere a președintelui Mohamed Bazoum în Nigerul vecin va fi privită ca o declarație de război la adresa lor.

Declarația de război vine în urma unei amenințări din partea unui bloc regional controlat de Nigeria, care a afirmat că va „lua toate măsurile” dacă președintele nu va fi repus în funcție în următoarele 7 zile.

Bazoum este reținut de liderii puciului din Niger, după ce a fost înlăturat săptămâna trecută. Generalul Abdourahmane Tchiani s-a declarat vineri, 28 iulie, noul conducător al Nigerului

Franța, fosta putere colonială, a anunțat acum că se pregătește să-și evacueze cetățenii din Niger.

Regiunea, amenințată de o insurgență islamistă, a cunoscut mai multe lovituri de stat în ultimii ani.

Atât Burkina Faso, cât și Mali au rupt legăturile cu Occidentul, în special cu Franța, și au îmbrățișat noi alianțe cu Rusia.

Mali & Burkina Faso have issued a joint statement saying they will go to war if Ecowas (Nigeria) will use force to undo the coup in Niger.

Guinea issued a nearly identical statement.

U.S., France & Nigeria on one side vs Russia & the rest on the other pic.twitter.com/srP9YVjnqa

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 1, 2023