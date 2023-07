VIDEO. Traficul pe autostrăzile și căile ferate din Crimeea, suspendat parțial după atacurile ucrainene cu drone

Traficul pe calea ferată și pe autostrăzile din anumite părți ale Crimeei a fost suspendat „din motive de siguranță” în urma atacurilor cu drone asupra infrastructurii de transport, a declarat luni Serghei Aksionov, guvernatorul instalat la Moscova al regiunii anexate, transmite CNN.

Partea de nord a peninsulei ocupate Crimeea a fost puternic afectată, fiind închise căile ferate din districtul Djankoi și autostrada Djankoi-Simferopol, potrivit lui Aksionov.

De asemenea, acesta a mai adăugat că locuitorii de pe o rază de 5 kilometri de la locul atacului din districtul Djankoi „vor fi evacuați în centre de cazare temporară”.

Nu au fost raportate victime în urma atacului, a adăugat el.

Anterior, Aksionov a declarat că lovituri ucrainene au lovit Crimeea în noaptea de luni spre marți, avariind un depozit de muniții din peninsulă.

“In the sky over Crimea, 11 enemy drones were shot down by air defense forces and suppressed by electronic warfare,” governor of Crimea Aksyonov said. Railway traffic and the highway to Sevastopol are closed.

There was a hit in an ammunition depot in the area of Dzhankoy. pic.twitter.com/WkOpZfXxXz

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2023