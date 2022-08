VIDEO/ Turcia pregătește „operațiunea militară” în Siria. Locuitorii de la graniță au fost anunțați prin difuzoare

Locuitorii din regiunile turcești de la granița cu Siria au fost anunțați prin difuzoare despre începerea unei operațiuni militare împotriva forțelor kurde, transmite Newsweek.

Astfel, liderul turc va lansa în curând o operațiune militară și în nordul Siriei împotriva forțelor kurde: armata Ankara se va concentra inițial în zona Manbij și Tal Rifat pentru a o curăța de teroriști, a declarat Erdogan în timpul unui discurs adresat grupului parlamentar AKP.

De asemenea, președintele Turciei, a declarat după revenirea de la summitul de la Madrid că o operațiune militară în nordul Siriei ar putea fi declanșată în orice moment. Totodată, liderul turc a discutat despre „operațiunea militară” care începe în Siria cu Vladimir Putin.

Residents of the Turkish regions bordering Syria were announced over a loudspeaker about the beginning of a military operation against Kurdish forces.#Turkey #Syria pic.twitter.com/0KYOLHV1t8

