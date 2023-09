VIDEO. Ucraina, lovitură fără precedent pentru Rusia: Au atacat dezlănțuit în Crimeea

Un atac cu rachete asupra unui şantier naval din oraşul Sevastopol din Crimeea, miercuri dimineaţa devreme, a rănit 24 de persoane, potrivit guvernatorului susţinut de Rusia, Mihail Razvozhaev, transmite CNN.

”Sevastopolul a fost atacat de inamicii noştri … Informaţiile preliminare indică faptul că incendiul a fost provocat de un atac cu rachete”, a transmis Razvozhaev pe canalul său de Telegram.

”Toate serviciile de urgenţă lucrează la faţa locului, nu există niciun pericol pentru obiectele civile din oraş”, a mai transmis Mihail Razvozhaev, guvernatorul instalat la Moscova la Sevastopol, cel mai mare oraş din Crimeea şi un important port la Marea Neagră.

De asemenea, Razvozhaev a postat o actualizare la scurt timp după ce a ajuns la faţa locului, spunând că patru persoane sunt ”în stare moderată” din cauza atacului.

Într-o declaraţie anterioară, el a afirmat că atacul a provocat un incendiu şi că locaţia nu era ”o instalaţie civilă”.

Potrivit Reuters, şantierul naval strategic din Sevastopol, situat în peninsula Crimeea pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina în 2014, construieşte şi repară nave şi submarine ale Flotei ruseşti din Marea Neagră, care a lansat atacuri cu drone şi rachete asupra Ucrainei.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a jurat să ”elibereze” întregul teritoriu al ţării, inclusiv peninsula ocupată.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Kievului.

Ucraina nu revendică aproape niciodată în mod public responsabilitatea pentru atacurile din interiorul Rusiei sau de pe teritoriul ucrainean controlat de Rusia, dar a afirmat în ultimele luni că distrugerea infrastructurii militare a Rusiei ajută la contraofensiva Kievului.

💥 Giant explosions at the ship repair facility for Russia's Black Sea Fleet in Sevastopol, occupied Crimea pic.twitter.com/V4gOQbZlwJ

— Igor Sushko (@igorsushko) September 13, 2023