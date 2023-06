VIDEO. Ucraina semnează cu OCDE un parteneriat pe o perioadă de patru ani, în vederea unei aderări la această institutiuţie şi la UE

Miercuri, 7 iunie, Ucraina a semnat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) un parteneriat, pe o perioadă de patru ani, privind o consolidare a instituţiilor ucrainene, a luptei împotriva corupţiei şi atragerii unor investiţii în domeniul privat, în vederea unei favorizări a aderării Kievului la această organizaţie din care parte ţări dezvoltate, relatează News.ro.

Menționăm că acest parteneriat a fost anunţat oficial astăzi de către secertarul general al OCDE, Mathias Cormann şi premierul ucrainean Denîs Şmîhal, care a asitat prin videoconferinţă la o reuniune ministerială a instituţiei, la Paris.

Today we launched the @OECD Country Programme for #Ukraine as part of the initial dialogue on 🇺🇦’s accession to the OECD. Grateful to @MathiasCormann, @JamesCleverly for your unwavering support. The Country Programme will support 🇺🇦’s reform, reconstruction & recovery process. pic.twitter.com/voSmMeYQ2a

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 7, 2023