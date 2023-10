VIDEO. Ucrainenii au tras cu un obuz din uraniu sărăcit în „Spărgătorul” lui Putin, cel mai modern tanc al Rusiei. Efectul a fost devastator

Pe rețelele sociale a apărut o înregistrare care prezintă cel mai probabil prima folosire pe câmpul de luptă din Ucraina a unui obuz perforant din uraniu sărăcit, tras asupra unui tanc rusesc. Tancul este modelul T-90 M, poreclit „Spărgătorul lui Putin”, considerat a fi cel mai modern și bine protejat astfel de blindat folosit până acum de armata rusă în Ucraina. Proiectilul antitanc distruge complet blindatul rusesc, transmite Digi24.ro.

Înregistrarea video arată tancul rusesc în timp ce face diverse manevre și trage cel puțin de două ori cu tunul principal. La scurt timp, tancul T-90 M e distrus de un proiectil tras asupra lui și care îl lovește în partea sa laterală dreaptă.

⚡️Beautiful video of the destruction of the 🇷🇺Russian T-90M “Breakthrough” tank pic.twitter.com/DbHcVqqtHo

Conform lui Nicholas Drummond, expert militar britanic, tancul a fost „aproape sigur” lovit de un proiectil antitanc din uraniu sărăcit, și nu de o rachetă clasică antitanc.

„În cazul unei rachete antitanc avem o detonare inițială mai mică, urmată de o explozie secundară. În cazul de față, avem o explozie instantanee, ceea ce sugerează că a fost vorba despre un proiectil cinetic cu viteză foarte mare”, a spus Drummond.

What happens when a Russian T-90M is hit by a Ukrainian tank firing 120 mm APFSDS round with depleted uranium. https://t.co/eJ66eZcuQV

— Nicholas Drummond (@nicholadrummond) October 8, 2023