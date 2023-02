VIDEO. Un autocamion a deteriorat țeava CET-Nord. „Acolo erau și scurgeri de agent termic”

O țeavă prin care trecea agentul termic livrat de S.A. „CET-Nord” a fost accidentată de un autocamion, care se deplasa spre ieșirea din municipiul Bălți. Accidentul a avut loc joi, 2 februarie, pe strada Chișinăului din oraș. Imediat la fața locului s-au deplasat polițiștii, dar și un echipaj de tehnicieni.

„Noi ne-am deplasat la fața locului, am văzut că într-adevăr a fost deteriorată de un camion rețeaua termică. Am trimis tehnica necesară, pentru că acolo erau și scurgeri de agent termic. Am localizat ca să nu fie scurgeri și am întreprins măsuri, ieri au lucrat echipele de intervenție până la ora 12. Astăzi noi ne ocupăm de restabilire, construim un alt traseu, ca să nu lăsăm consumatorii din acest bloc fără agent termic. Consumatorii nu au avut de suferit, echipele le-am mobilizat”, a declarat pentr Tvn.md, Igor Savin, director tehnic SA „CET-Nord”.

Astfel, potrivit managerului serviciului de pază și securitate, toate cheltuielile urmează a fi încasate de către șoferul autocamionului.

Oamenii spun că este inacceptabil ce s-a întâmplat, iar de vină ar fi lipsa indicatoarelor care să stabilească înălțimea maximă a autoturismelor care merg pe acest sector de drum.

De la această țeavă se alimentează cu agent termic un bloc cu două etaje, în care sunt 12 apartamente, dintre care 8, conectate la sistemul centralizat de încălzire.

