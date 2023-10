VIDEO. Un blindat rusesc s-a lansat într-un asalt „kamikaze” pe frontul din est, dar a fost oprit de o veche armă a ucrainenilor

O nouă înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare arată cum un blindat rusesc cu soldați pe el s-a lansat în ceea ce pare o acțiune de tip „kamikaze” pe frontul din estul Ucrainei.

Filmarea arată cum blindatul avansează într-un câmp deschis ce pare să se întindă pe zeci de kilometri, probabil fără protecție aeriană sau de altă natură, înainte de a fi scos din acțiune de militarii ucraineni cu ajutorul unui lansator mobil de rachete Javelin – una dintre armele cu care trupele Kievului au făcut cele mai mari ravagii în timpul primelor luni ale războiului declanșat de Vladimir Putin, relatează Hotnews.ro.

#Ukraine: A Russian MT-LB armoured vehicle transporting infantry was taken out of action by a FGM-148 Javelin ATGM strike during the recent Russian attack on Avdiivka, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/iHjSDs4m96

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 11, 2023