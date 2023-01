VIDEO. Un deputat german compară trimiterea de tancuri Ucrainei cu invadarea URSS în al Doilea Război Mondial: „Să vă amintiți de asta”

Un deputat german a comparat în parlamentul de la Berlin livrările de tancuri către Ucraina cu invadarea Uniunii Sovietice de către Germania Nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Comentariile făcute de deputatul Petr Bystron de la partidul AfD (Alternativă pentru Germania) vin în contextul discuțiilor ca Germania să livreze tancuri Leopard 2 forțelor armate ucrainene, după ce Polonia a anunțat deja că va face acest lucru și că va ignora un eventual drept de veto al Berlinului privind trimiterea tancurilor de fabricație germană Kievului, scrie Hotnews.ro.

„Dragă domnule președinte, dragi colegi, mai ales colegilor de la CDU/CSU (n.r. creștin democrații germani): Aceasta este o abordare interesantă pe care o propuneți aici. Tancuri germane împotriva Rusiei în Ucraina. Acesta este un lucru pe care până și bunicii voștri l-au încercat. Apropo, tot alături de acești [adepți] ai lui Melnik și Bandera”, a afirmat Bystron la pupitrul Bundestagului.

Andrii Melnik a fost un lider militar ucrainean în perioada interbelică și al Doilea Război Mondial, considerat un rival al controversatului Stepan Bandera.

„Și care a fost rezultatul? Suferințe de nedescris, zeci de milioane de morți de ambele părți. Iar la sfârșit, tancuri rusești aici în Berlin. Iar două dintre ele sunt aici în apropiere (n.r. expuse în parcul Tiergarten din Berlin). Iar voi ar trebui să treceți pe lângă ele în fiecare dimineață să vă amintiți de asta”, mai spune acesta, care este membru al parlamentului german din 2017.

🤡#German MP from the far-right „Alternative for Germany” (AfD) party @PetrBystronAfD compared arms deliveries to #Ukraine with #Hitler‘s attack on the #SovietUnion. pic.twitter.com/gxdOkWia58

