VIDEO. Un recrut rus prezintă „darurile din suflet” primite de la autoritățile Rusiei pentru front: Covrigi expirați, haine de vară și o saltea de yoga

Un recrut rus s-a filmat prezentând cadourile primite de la guvernatorul regiunii în care a fost încorporat, printre acestea numărându-se covrigi expirați, o saltea de yoga și articole de îmbrăcăminte nepotrivite pentru iarnă.

După o scurtă introducere în care se prezintă, recrutul rus prezintă așa zisul „ajutor umanitar primit de la o persoană foarte bună și ”extrem de respectată””, Tibulski Alexandr, guvernatorul regiunii Arhanghelsk din zona arctică a Rusiei: cizme de cauciuc „ca să nu înghețăm iarna”. „Nu vom îngheța deloc. Un rahat”, afirmă acesta ironic.

Arkhangelsk mobilised soldier reviews the „gift set” sent to mobiks by the governor of the Oblast. He didn’t appreciate the gifts which include summer sleeping bags and expired bagels. pic.twitter.com/MixSZNfEQN

