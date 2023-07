VIDEO. Un vas de croazieră cu turiști ruși a vizitat Georgia. A fost întâmpinat cu imnul Ucrainei și huiduieli

Vasul de croazieră Astoria Grande, care transporta turiști ruși, a părăsit portul georgian Batumi în sunetul imnurilor Ucrainei și Georgiei și în scandările și fluierăturile protestatarilor, transmite BBC și G4media.

Vasul de linie, care a plecat de la Soci în urmă cu cinci zile, a ajuns în portul Batumi via Turcia în dimineața zilei de 27 iulie. Pasagerii au avut la dispoziție o zi pentru a vizita Batumi.

Menționăm că acțiunea de protest a început în portul Batumi la sfârșitul după-amiezii, când pasagerii se întorceau la pachebot.

If Russians think they are not going to face Ukraine and our support for Ukrainians in every inch of Georgia, they are wrong and were proven wrong by people of Batumi today. Cruise ship has left earlier than scheduled with the anthems of Georgia and Ukraine as a gift from 🇬🇪. pic.twitter.com/2aoEpQLIU5

So proud Batumi woke up and spoke on behalf of all of us 🇬🇪 pic.twitter.com/KHMoSWqnPu

Demonstranții au protestat împotriva invaziei rusești în Ucraina și s-au arătat nemulțumiți de răspunsurile unor pasageri ruși la întrebările jurnaliștilor georgieni.

Înainte de aceasta, canalele de televiziune georgiene de opoziție au realizat mai multe interviuri cu pasagerii care au sosit pe pachebot.

Una dintre turiste a declarat că se afla în Abhazia, o regiune separatistă din Georgia pe care Tbilisi o consideră ocupată de Rusia. Potrivit acesteia, Rusia a eliberat Abhazia de Georgia.

Un alt turist și-a exprimat opinia că „Noi suntem Uniunea Sovietică. Suntem o singură țară”.

Listening to the interviews of the Russians who came from Sochi to Batumi with the cruise ship: “This is the first Russian ship coming to Georgia in the past 7 years…”

No Georgia isn’t your Любимая Грузия, regardless of how accommodating restaurants and hotels in Batumi are. pic.twitter.com/ZhhBD9UITS

— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) July 27, 2023