Viktor Orban: Ucraina va fi împărțită în trei părți după război

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că, după încheierea războiului, Ucraina va fi împărțită în trei „zone”: una rusă, una demilitarizată și una vestică. Potrivit acestuia, „zona rusă” există deja în prezent.

Prim-ministrul Ungariei a comentat războiul ruso-ucrainean în timpul unui picnic public pe 7 septembrie. El a afirmat că soarta Ucrainei este „decisă” și că divizarea acesteia a început deja.

„Zona rusă există deja. Astăzi se discută doar câte regiuni ar trebui să includă”, a declarat Viktor Orban.

Potrivit lui, Ucraina ar trebui împărțită în trei părți: teritoriu rus, zonă demilitarizată și zonă vestică.

În același timp, Orban și-a reiterat convingerea că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar atrage statele membre în conflicte cu Rusia și „ar distruge alianța economic”.