Vitalie Marinuța a publicat mesajele primite de la Nosatîi: Nu recomand să mă atacați

Fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuța, a publicat o captură cu mesaje pe care afirmă că le-a primit de la actualul ministru al Apărării, Anatolie Nosatîi, după participarea sa la o emisiune despre securitatea regională și națională.

Într-o postare pe rețelele sociale, Marinuța susține că mesajele reprezintă „o tentativă evidentă de intimidare, presiune, șantaj și avertisment incompatibil cu funcția publică” deținută de Anatolie Nosatîi.

Potrivit capturii publicate, unul dintre mesajele atribuite lui Nosatîi conține afirmația: „Sunteți mult mai rău decât alții fost… Succese și sănătate, dar dacă veți merge mai departe să mă atacați – voi fi nevoit să vin cu „apărare”! Dar nu vă recomand…”.

Într-un alt mesaj, expeditorul afirmă că nu îi recomandă lui Marinuța o „confruntare” și că „cunoaște și are dovezi pentru prea multe”.

De asemenea, în conversația publicată apare și un mesaj în care autorul spune că va aștepta „poziția” lui Vitalie Marinuța pentru a-și formula propria poziție pentru mass-media.

Vitalie Marinuța a menționat că în ultimele zile a fost implicat în activități internaționale și că nu a reacționat imediat la mesajele primite.

„Întrebarea este: din ce considerente își permite un asemenea comportament?”, a scris fostul ministru al Apărării în postarea sa.