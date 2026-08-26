Vinul moldovenesc, sub presiune: Exporturi mai mici și posibile scumpiri

Sectorul vitivinicol trece printr-o perioadă de criză. După înghețurile de la începutul anului și seceta din vară, producătorii spun că majorarea tarifelor pentru gaz și electricitate îi va determina să scumpească și vinurile. Datele oficiale pentru primele șapte luni ale acestui an arată că exporturile de vin au scăzut atât ca volum, cât și ca valoare, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Informațiile au fost prezentate la cea de-a XI-a ediție a Conferinței naționale vitivinicole.

„Cu siguranță, anul acesta o să încercăm, să păstrăm pentru consumatorul final același preț. La începutul anului viitor, cu siguranță, însă, vom revizui prețurile”, a declarat administratorul unei vinării, Alexei Sotnic.

Și Vasile Luca, directorul unei companii vinicole menționează că se simte o presiune care ar putea duce la majorarea prețurilor.

„Probabil, vinul este unicul produs la care consumatorul final sau partenerii nu acceptă creșterea de preț. Ba din contra, se solicită prețuri mai mici în comparație cu anii precedenți, deși conjunctura nu ajută, din păcate, la așa ceva.”

Unii producători s-au plâns pe scăderea vânzărilor.

„Anul acesta cred că vinificăm cel mult 20% din struguri pentru că nu sunt vânzări. Nu văd sens să producem vinul dacă nu este întrebat. Cantitatea de struguri este în scădere de la an la an”, a spus Nicu Ulinici, fondatorul unei crame.

Vladimir Dorma, vicedirectorul unei fabrici de vinuri și divinuri menționează că unii producători au fost afectați și de intemperii.

„Ne-au atacat înghețurile până la minus 27, pe urmă, prin luna mai, am avut înghețuri târzii, până la minus 7 grade Celsius. Au fost afectate în jur de 500-550 de hectare și bineînțeles că roada nu e aceea la care am visat. Dar totuși am început recoltarea din 5 august și deja avem 2.500 de tone recoltate, sperăm să avem în jurul la 10-12.000 de tone.”

Datele Oficiului Național al Viei și Vinului arată că exporturile de vin din acest an au scăzut față de anul 2025, în timp ce prețul a crescut cu șase la sută.

Ștefan Iamandi șeful ONVV: „În linii medii, prețul per sticlă a crescut cu 6% comparativ cu aceiași perioadă ca și anul trecut. Tendințele de bază sunt îmbucurătoare pentru noi. Însă, noi nu trebuie să uităm că cele minus 16% de volum comparativ cu anul trecut, în mare parte sunt două țări de bază. Primul este Belarus și al doilea este SUA, care anul trecut, după ce în luna aprilie au fost impuse tarife, a scăzut foarte tare, de la 40 DE milioane până la 4 milioane. Deci, o diferență enormă a fost.”

Autoritățile încearcă să încurajeze înnoirea plantațiilor vitivinicole, după ce suprafața acestora a scăzut în ultimii ani.

Sergiu Gherciu, secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare: „Cunoaștem că în ultimii ani producătorii de vinuri au mai puțini struguri. Nu este o scădere dramatică, dar este o scădere. Urmează să venim cu măsuri de subvenționare pentru cei care vor să reînnoiască plantațiile vitivinicole și să atingem acel obiectiv care și l-a propus Ministerul, să reînnoiască acele 123.000 de hectare de vițe de vie, ca să fie și productivitate și sustenabilitate a sectorului vitivinicol.”

În șapte luni ale acestui an, valoarea exporturilor vitivinicole a ajuns la 116,2 milioane de dolari la un volum de 61,5 milioane de litri. Consumul de vin a coborât anul trecut, la nivel mondial, cu 2,7 la sută față de nivelul din 2024 și cu aproape 10,7 la sută față de 2015.