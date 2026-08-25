Cine este Marian Șolea, românul care a luptat în războiul de pe Nistru

Președinta Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republicii Moldova lui Marius Marian Șolea, scriitor și fost combatant român care, la doar 17 ani, a venit voluntar să lupte în războiul de pe Nistru din 1992. Decretul privind acordarea cetățeniei a fost semnat marți, 25 august, de șefa statului.

Marius Marian Șolea s-a născut la 11 octombrie 1974, la București. În 1992, pe când era elev la un liceu din Târgu Jiu, acesta a decis să vină în Republica Moldova după ce a urmărit relatările despre luptele de pe Nistru și apelurile oamenilor aflați pe front.

Șolea a povestit anterior că, fiind minor, a ajuns în Republica Moldova ascunzându-se printre elevii basarabeni care studiau la Târgu Jiu în baza burselor oferite de statul român.

Ajuns pe front, acesta a luptat mai întâi la Tighina, iar ulterior a fost trimis la Coșnița, unde a rămas până la încheierea confruntărilor armate. Este prezentat drept singurul voluntar din România care a participat la războiul de pe Nistru.

Experiența trăită în 1992 i-a schimbat profund viața. Fostul combatant a mărturisit că la Coșnița s-a „născut a doua oară”, iar războiul l-a făcut să privească diferit lumea și propriul parcurs.

După război, Marian Șolea și-a continuat studiile și activitatea culturală. Este licențiat în Drept și Administrație Publică, Teologie și Arte Plastice, iar din 1994 a colaborat cu mai multe instituții media din România.

De asemenea, este autorul mai multor volume de poezie, printre care „Mereu secunda, mereu și Dumnezeu”, „Universul din piatră”, „Generația suspendată”, „Cântece, drumuri și resturi” și „Reflexiile mărilor curbe”.

De-a lungul anilor, Șolea a revenit în Republica Moldova pentru a participa la evenimentele de comemorare a celor care au luptat în războiul de pe Nistru și pentru a-și revedea foștii camarazi de arme.