„Am crezut că se trage”: Mărturiile vecinilor după explozia din Ceadâr-Lunga

Un bărbat a murit, iar altul se află în stare gravă la spital, după ce un obiect exploziv, presupus a fi o grenadă, a detonat într-un apartament din Ceadâr-Lunga. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele tragediei, inclusiv cum a ajuns dispozitivul în locuință.

Explozia s-a produs în noaptea de 25 august. Potrivit martorilor, deflagrația a fost auzită în mai multe zone din apropierea blocului.

„Am auzit o bubuitură. Soțul a ieșit să vadă ce s-a întâmplat, iar când a revenit mi-a spus că vecinul a murit”, a povestit o locatară.

Alți vecini spun că au crezut inițial că ar fi fost vorba despre focuri de armă sau despre o petardă.

„Am crezut că cineva împușcă, după care au auzit o singură bubuitură și atât”; „Bubuitura a fost puternică, dar am crezut că este o petardă cu care se joacă copiii”, au relatat martorii.

Potrivit șefului Inspectoratului de Poliție Ceadâr-Lunga, Victor Popazoglo, în momentul exploziei, în apartament se aflau proprietarul locuinței, soția acestuia și un cetățean ucrainean, rudă cu femeia.

Conform informațiilor preliminare ale poliției, obiectul exploziv ar fi aparținut proprietarului apartamentului, care a decedat în urma deflagrației. Anchetatorii urmează să stabilească de unde provenea grenada și în ce circumstanțe aceasta a ajuns în locuință.

Cel de-al doilea bărbat a fost transportat la Spitalul Raional Ceadâr-Lunga. Potrivit informațiilor oferite de medici, acesta a suferit leziuni grave, inclusiv amputarea unei mâini, și este internat în secția de reanimare. Starea sa este descrisă drept critică, dar stabilă.

Investigațiile continuă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs explozia.