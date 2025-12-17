Vladimir Putin îi numește pe liderii europeni „porcușori” și insistă că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin diplomație sau forță

Vladimir Putin a criticat miercuri liderii europeni, numindu-i „porcușori”, și a declarat că Rusia își va atinge obiectivele teritoriale în Ucraina fie prin diplomație, fie prin forță militară, scrie The Guardian.

Vorbind la o reuniune anuală cu ministerul apărării, Putin a spus că obiectivele a ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială” vor fi îndeplinite „necondiționat”.

„Dacă nu doresc o discuție substanțială”, a spus el, „atunci Rusia își va elibera teritoriile istorice pe câmpul de luptă”.

Putin a afirmat că administrația americană anterioară „a condus în mod deliberat situația către un conflict armat”, adăugând că Washingtonul credea că Rusia ar putea fi slăbită sau chiar distrusă într-o perioadă scurtă de timp.

Apoi, el a criticat liderii europeni, acuzându-i că s-au alăturat administrației Joe Biden. „Porcușorii Europei s-au alăturat imediat eforturilor administrației americane anterioare, sperând să profite de prăbușirea țării noastre”, a spus Putin.

Comentariile dure ale lui Putin au venit în contextul în care oficialii americani au afirmat că discuțiile anterioare cu Ucraina la Berlin au rezolvat aproximativ 90% din cele mai dificile probleme. Însă rămân îndoieli majore cu privire la faptul că liderul rus este pregătit să facă compromisuri în ceea ce privește cererile sale radicale.

Putin a insistat în repetate rânduri ca Kievul să cedeze părțile rămase din regiunea Donbas din est, care se află încă sub control ucrainean – o cerere pe care Casa Albă a părut să o susțină uneori, dar pe care Ucraina a respins-o categoric. Moscova a insistat, de asemenea, pentru impunerea unor limite stricte asupra armatei ucrainene, interzicerea prezenței trupelor occidentale pe teritoriul Ucrainei și încetarea sprijinului militar occidental.

Miercuri, liderul rus a negat că Moscova ar avea intenția de a invada teritoriul NATO, afirmând în schimb că alianța a început să se pregătească pentru o posibilă confruntare militară cu Rusia, având în vedere anul 2030.